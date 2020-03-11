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11 березня • оновлено в 13:21
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В Україні можуть обмежити в'їзд через коронавірус

1.5т
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Якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться, в Україні можуть піти на обмеження числа пунктів в'їзду в країну.

Про це в ході брифінгу 11 березня заявив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В'їзд в Україну

В'їзд в Україну

УНН

За його словами, якщо такі запобіжні заходи почнуть працювати, відкритими залишать тільки міжнародно визнані пункти пропуску.

"Коли визначається надзвичайна ситуація, то в країні можуть працювати тільки певні пункти в'їзду. Не всі", – зазначив Ляшко, підкресливши, що це – загальноприйнята світова практика, яка прописана в міжнародних медико-санітарних правилах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • також Ляшко заявив, що станом на 11 березня в Україні офіційно підтверджено тільки один випадок зараження коронавірусом.

  • Що стосується чотирьох пацієнтів, у яких була підозра на інфекцію, то у них вона не підтвердилася. В цілому медики перевірили 43 особи з ризиком зараження.

  • Разом з тим 11 березня в обласну клінічну лікарню Запоріжжя з підозрою на коронавірус екстрено госпіталізували жінку, яка раніше прилетіла з Італії.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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