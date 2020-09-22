В Україні може з'явитися своя вакцина від COVID-19: у НАН назвали терміни й умови

В Україні два інститути виграли державні гранти на створення власної вакцини від коронавірусної хвороби СOVID-19.

Перші її прототипи, як розповіли в Національній академії наук, можуть з'явитися через два-чотири місяці, передають "Вести". Багато чого буде залежати від фінансування, яке інститути досі не отримали.

Зокрема, за словами академіка-секретаря відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директора Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Сергія Комісаренка, гранти виграли Львівський інститут біології клітини (10 млн грн) та Інститут біохімії (3 млн грн).

За його словами, в Україні одночасно планують почати роботу відразу над декількома типами прототипів вакцин.

"Сьогодні у світі налічується 170-180 прототипів вакцин. З цієї великої кількості приблизно 40 проходять клінічні випробування, з них дев'ять – перебувають на третій, завершальній, фазі. Зрозуміло, що ми починаємо дуже пізно. Лідери індустрії почали перші клінічні випробування через два місяці після публікації китайцями структури генома вірусу. Ми ж сиділи і чекали хоча б якогось фінансування", – сказав Комісаренко.

Він пояснив, що для того, щоб зрозуміти, чи справді вакцина працює, її потрібно буде випробувати і масштабувати. За словами Комісаренка, на вакцини чекатиме довгий шлях випробувань – клінічних і доклінічних.

"За таких досліджень необхідно визначати в організмі людини дуже багато параметрів. Чи готова наша медицина це робити? Я не знаю. Я веду до того, що коли вчені проводять клінічні випробування, все має бути вкрай ретельно перевірено, щоб знайти можливі побічні ефекти. Наприклад, Росія оголосила про створення вакцини. Але насправді вона оголосила про це, не провівши повноцінних клінічних досліджень. І відразу ж отримала негативну реакцію світової спільноти", – сказав Комісаренко.

Співробітник НАН уточнив, що навіть якщо в Україні і створять вакцину – це буде лише прототип.

"А потім уже, якщо ми хочемо, щоб вона впроваджувалася в Україні, нам потрібно буде створити десятки мільйонів доз. Хто нам їх зробить? Хто правильно запровадить цю технологію? І хто профінансує? Наприклад, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України створив дуже хорошу діагностику. Я маю на увазі тести ПЦР на виявлення РНК-вірусів. І що? Президент видав указ 13 березня про те, що ця діагностика має бути впроваджена і профінансована урядом. Але нічого подібного. Жодної копійки не було виділено. А Україна тим часом купує ПЛР-тести у невідомих фірм, а не в державної установи НАН, де працюють найкращі фахівці. Або купуємо за кордоном. Але якість цих діагностик ми не знаємо. У нас немає організації, яка їх перевіряє", – підсумував він.

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