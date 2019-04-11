В Україні може з'явитися нове державне свято: чому присвячене

В Україні незабаром може з'явитися ще одне державне свято – День свободи совісті та віросповідання.

Про це заявив глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Введення червоного дня календаря ініціювала Всеукраїнська Рада релігійних об'єднань, передає "Укрінформ".

Дата свята поки не визначена, проте відомо, що в цей день українці будуть вшановувати тих, хто стали жертвами дискримінації за релігійною ознакою.

В Україні може з'явитися нове державне свято Znaj.ua

"Комуністичний режим проводив репресивну політику проти українського народу. Репресії не обмежувалися тільки національним або соціальним факторами – був ще й фактор релігійний, їх намагалися знищити за їх віросповідання. Жертвами ставали практично всі віросповідання – мова йде про православну церкву, греко-католицьку церкву, протестантів, іудеїв, мусульман", – пояснив В'ятрович.

Саме тому, за його словами, важливо ввести День свободи совісті та віросповідання, щоб показати, що демократичні принципи в Україні перемогли.

Володимир В'ятрович Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці в 2019 році можуть отримати новий вихідний. У Верховній Раді був зареєстрований проект закону, який офіційно визнає 15 грудня Днем духовної єдності.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал