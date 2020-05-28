Полісся може зникнути, а Україну накриють пилові бурі: екологи забили на сполох через масштабний проєкт

Українське Полісся опинилося під серйозною загрозою зникнення через будівництво міждержавного інфраструктурного водного об'єкту Е-40. Через річки Дніпро і Прип'ять він має з'єднати між собою Чорне і Балтійське моря.

Що буде, якщо інженери почнуть змінювати напрямок річок і висушувати поліські болота – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що таке проєкт-40?

Він передбачає відновлення міжнародного водного шляху і має стати одним із наймасштабніших інженерних задумок у Східній Європі. Над ним кілька років працюють Білорусь, Україна та Польща. Проєкт передбачає будівництво інфраструктурних об'єктів, що забезпечать прохід суден 80 метрів у довжину.

Згідно з дослідженням Морського інституту Гданська, водний шлях перетинатиме п'ять річок – Віслу, Буг, Піну, Прип'ять та Дніпро. Їх глибину потрібно буде збільшити на 2,5 метри. У такий спосіб планують з'єднати порти польского Гданська та українського Херсону. У лютому міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що проєкт вийшов на стадію практичної реалізації. Довжина маршруту – 2 тис км.

Проєкт Е-40 може знищити українське Полісся Радіо Трек

Полісся – останній незайманий природний резервуар Європи

Експерти переконані, що роботи над будівництвом інфраструктури водного шляху означатимуть кінець для Полісся як останнього незайманого природного резервуара Європи.

"Полісся – останній антропогенний незмінений регіон, місце життя дуже великої кількості тварин. Цей проєкт зруйнує його, висихатимуть болота, десь підтопить, десь висушить. Зникнуть ягоди та звірі, спалахуватимуть пожежі через загоряння торфу, після чого постійно виникатимуть пилові бурі", – зазначив білоруський еколог Іван Парнікоза.

Він нагадав, що ще до недавнього часу Полісся потроху відновлювалося після невдалих спроб часів Радянського Союзу перебудувати регіон для вирощування жита.

"До чого це призвело? Болота повисихали, жито так і не почали садити, зате зарили купу державних грошей. Тепер бобри прикрили всі ці меліоративні канали, відновили природний гідрорежим. Полісся почало потроху відновлюватися. Білоруси також займаються активним відновленням боліт", – зазначив еколог.

Парнікоза також нагадав історію з будівництвом Дунайського каналу, суднохідний шлях якого мав пролягати через гирло річки Дунай.

"Завдяки цьому каналу ми мали конкурувати в регіоні з Румунією, але цього не сталося. Тому в мене питання, Е-40 не повторить його долю? До того ж тут навряд чи вдасться обійти Білорусь, бо на її території Прип’ять сполучається з Бугом. А Білорусь – у зоні російських інтересів, відповідно сьогодні пустить, а завтра заборонить", – підсумував еколог.