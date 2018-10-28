В Україні може подешевшати мобільний зв'язок: що відомо

В Україні вже з 1 січня 2019 року можуть перерахувати тарифи на мобільний зв'язок. Зараз Національна комісія регулювання сфери зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) підготувала рішення про зміни до Розрахункових такс. За задумом контрольного органу, це може зменшити тарифи для простих споживачів.

Чи реально це і скільки платитимуть за мобільний зв'язок — з'ясовував OBOZREVATEL.

Що відомо

Основна мета рішення — зменшити Розрахункові такси за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж оперативно. У відомстві впевнені, таке рішення спричинить зниження вартості абонплати для пересічних українців. Щоправда, на скільки — питання залишається відкритим. Як підтвердили OBOZREVATEL у прес-службі комісії, документ проходить реєстрацію у Міністерстві юстиції України, але в разі прийняття — набуде чинності вже з січня 2019 року.

Експерт у сфері інформатизації Роман Химич не вірить у зменшення вартості тарифів для рядових абонентів. Річ у тім, що такса — лише невелика складова тарифу, яка не може впливати на його ціну.

"Традиційна проблема таких кроків — незрозуміла модель, на яку вони спираються. Є обгрунтована підозра, що її і немає, тому вона діє навмання. Незрозуміло, на чому грунтується їхнє очікування, що зниження вартості одного з елементів дзвінка на 20% викличе зниження тарифу. На сьогодні тариф 50-70 копійок, а якщо на фіксовані мережі — можливо 1,5 гривні. Розрахункові такси тут являють незначну частину ціни", — розповів OBOZREVATEL Химич.

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На його думку, зараз на ринку немає виразних правил і формул, за якими розраховуються тарифи мобільних операторів. При цьому держава час від часу намагається регулювати тарифи великих мобільних операторів через інтерконект. Так звана міжоператорська мережа — плата за дзвінок абонента одного оператора на номер абонента іншого.

Раніше Антимонопольний комітет України розпочав розслідування факту підняття плати за послуги мобільного зв'язку шляхом встановлення розрахункового періоду оплати — 4 тижні.

Буде дешевше?

Думки великих операторів тут трохи розділилися. У lifecell ідею зменшити такси підтримали. На думку компанії, таке рішення допоможе Україні наблизитися до норм Європейського Союзу. Адже в разі зниження такс відбудеться поступове усунення різниці між цінами на дзвінки всередині мережі та на інших операторів.

"Зменшення ставок інтерконекту призведе до зниження впливу так званого "клубного ефекту" — ситуації, коли більшість людей одного кола спілкування змушена користуватися послугами одного оператора. Якщо дзвінки на мережі інших операторів коштуватимуть дорого, то клієнту після переходу від "старого" оператора до "нового" доведеться набагато більше платити за дзвінки на номери абонентів, які залишилися у "старій" мережі. А це може стати суттєвою перешкодою для зміни оператора", — пояснили OBOZREVATEL у прес-службі компанії.

Щоправда, як вважає експерт Роман Химич, рішення про інтерконект насамперед на руку тим операторам, які мають невеликі абонентські бази.

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У компанії Vodafone зазначили, що через невелике зниження такс жодних істотних змін у тарифах не буде.

"Це плата за прийом дзвінка на свою мережу. Це суто міжоператорські відносини і на абонентські тарифи вони безпосередньо не впливають. Інакше кажучи, на ринку це істотно не відіб'ється, як і на тарифах. А от ринок міжоператорських розрахунків зменшиться. Відповідно скоротяться доходи операторів і податкові надходження від цих доходів до бюджету", — розповіла UBR керівник відділу зі зв'язків із громадськістю компанії Вікторія Рубан.

Як зміниться вартість мобільного зв'язку в Україні — наразі залежить від конкретних цифр, які прописані у рішенні НКРЗІ.