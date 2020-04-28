В Україні може не бути піка коронавірусу: в МОЗ назвали ключову умову

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що якщо українці будуть дотримуватися карантину, то пік коронавірусу в нашій країні не настане.

Своєю думкою він поділився на брифінгу у вівторок, 28 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Всі заходи, яких ми вживаємо, спрямовані на боротьбу з коронавірусною хворобою. І я впевнений, що якщо ми будемо дотримуватися тих рекомендацій і плану, розробленого міністерством і затвердженого урядом, ми в змозі уникнути піка", – підкреслив він.

В Україні може не бути піка коронавірусу: яка умова

"Пік – це той стан, коли медична система не здатна надавати допомогу всім, хто цього потребує. Таке навантаження, що вона не може приймати пацієнтів. Якщо ж ми будемо дотримуватися всіх карантинних заходів, я впевнений, що пік малоймовірний", – запевнив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пік епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні очікується з 3 до 8 травня.