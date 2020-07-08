В Україні може бути ще 100 тис. хворих COVID-19, яких "не знайшли", – Ляшко

В Україні може бути близько 150 тисяч осіб, які захворіли на коронавірус – в три рази більше, ніж підтверджено офіційно.

Про це в інтерв'ю ВВС розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, підкресливши, що при цьому ніяких маніпуляцій зі статистикою в Україні немає.

"Ми показували свій аналіз в презентації, яку робили спільно з Київською школою економіки, ми в середньому виявляємо близько 35% хворих", – повідомив він.

На питання про те, що насправді в Україні може бути 150 тисяч хворих COVID-19, Ляшко відповів: "Так, це математичне моделювання, це показує".

Станом на ранок вівторка, 7 липня, в Україні офіційно підтверджено 49 607 випадків коронавірусної інфекції. З них 564 виявлено за минулу добу.

Як писав OBOZREVATEL, МОЗ готується до "гіршого варіанту" з епідемією коронавірусу в Україні, щоб восени діяти максимально ефективно.