В Україні може бути майже 8 тисяч хворих на COVID-19 за добу – вчені

В Україні на початку осінньо-зимового періоду кількість нових хворих на коронавірус може досягти цифри в 7800 за добу.

Такі дані наводять вчені КПІ імені Ігоря Сікорського. За їхніми словами, така епідеміологічна ситуація стане надважкою для української системи охорони здоров'я.

"Виконане прогнозне моделювання з використанням методу подібності в математичному моделюванні, рекурентної нейронної мережі з довгою короткостроковою пам'яттю типу LSTM і нейронною мережею Back Propagation (BPNN) показує, що на часовому відрізку (11.10.20-23.10.20) кількість нових виявлених хворих може коливатися в діапазоні 4500-7800 осіб на добу", – йдеться у звіті.

Зазначається, що вже сьогодні завантаженість ліжок хворими на COVID-19 в українських лікарнях наближається до 40%. Водночас, якщо брати до уваги підозрілі й непідтверджені випадки, то цей показник досягає майже 60%.

"Це може призвести до значного перевантаження системи охорони здоров'я й неможливості повністю виконувати покладені на неї функції", – переконані українські вчені.

Вони підкреслили той факт, що спалахи захворюваності в країні зросли зокрема через зміни в графіку навчального року в Україні.

Так, у навчальних закладах областей, які в кінці серпня потрапили до "червоної" епідемічної зони, заняття почалися з 14 вересня. За цей час, кажуть учені, удвічі-тричі зросла інтенсивність комунікацій приблизно для 12-15 мільйонів осіб: школярів, студентів, вчителів, викладачів, членів їхніх сімей, що, безумовно, вплинуло на поточний сплеск пандемії. Саме тому МОЗ представило список протиепідемічних заходів в установах освіти, зокрема, рекомендуючи їм тимчасово перейти на дистанційну форму навчання.

Сплеску захворюваності на COVID-19 в Україні посприяли зміни графіку навчального року, вважають учені

У доповіді КПІ імені Ігоря Сікорського кажуть, що епідемічна ситуація в розрізі регіонів України стрімко погіршується як за кількістю нових хворих, так і за географією поширення. Урядова комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій надала поділ областей, районів і міст України на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони карантину. Однак за останні півтора місяця кількість регіонів, які були в "зеленій" зоні, скоротилася з 13 до двох.

"Лише Кіровоградська та частина Херсонської області й далі перебувають у цій зоні, однак і в них показники захворювання повільно ростуть. Місто Київ та інші області України – в "жовті" і "помаранчевій" зонах. Місто Канів Черкаської області та Суми увійшли до "червоної" карантинної зони. Там спостерігається загрозливе зростання нових щоденних випадків COVID-19", – констатують вчені.

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