В Україні може бути 9 тис. нових випадків COVID-19 щодня, – представник ВООЗ

В Україні вже найближчими місяцями кількість хворих на коронавірусну інфекцію значно зросте – зокрема, може коливатися від 7 до 9 тисяч випадків за день.

Про це заявив керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт. Прогнозом він поділився в інтерв’ю "Суспільному".

"Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5000, і може становити від 7000 до 9000 за день. У цьому ж контексті також спостерігаємо все більше випадків у Європі", – пояснив фахівець.

За його словами, це відбувається в усіх країнах, адже хворобу поки не викорінили. В Україні ж досі спостерігається передача вірусу в громадах.

"Ми не звузили передачу до кластерного поширення (через соціальні зв'язки – сім'я, клас у школі, працівники одного відділу тощо), до якого йде багато країн Європи", – підкреслив він.

Нині кожна третя людина в світі не дотримується соціальної дистанції, коли відвідує масові заходи, – Хабіхт

Хабіхт зауважив, мовляв, якщо в Україні дійсно фіксуватимуть понад 9 тисяч випадків заражень коронавірусом за добу, то це викличе ще більше стурбованості.

Він нагадав: за даними досліджень ВООЗ, в умовах пандемії лише кожна четверта людина в світі регулярно миє руки і кожна третя – не дотримується соціальної дистанції, коли відвідує різні масові заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, cтаном на ранок 1 жовтня в Україні офіційно підтверджено 213 028 випадків коронавірусної інфекції. З них 4069 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом із добового приросту. Від COVID-19 в країні померли 4193 особи, 94 443 пацієнти повністю побороли хворобу.