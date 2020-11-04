У Львові найбільшу партію радянських пожежних танків довели до європейських стандартів

Львівський бронетанковий завод (ЛБТЗ ) Державного концерну "Укроборонпром" завершив капітальний ремонт та модернізацію близько півтора десятка пожежних танків ГПМ-54 – це найбільша партія, яку замовили та отримали військові за період незалежності України.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому". Також протягом 2019-2020 років виїзні бригади ЛБТЗ відновили у місцях дислокації військ ще більше десятка таких пожежних машин.

Гусенична пожежна машина ГПМ-54 – це основний пожежний танк, який є на озброєнні ЗСУ. Ця пожежна машина є необхідною на складах зброї та боєприпасів для гасіння пожеж різних класів складності, де доступ іншої пожежної техніки є неможливим.

Для того, щоб відповідати вимогам військових та забезпечувати ефективну роботу відновлені пожежні машини зазнали суттєвих конструктивних змін.

"На модернізованих пожежних танках ми встановили нове гідравлічне обладнання європейського виробництва, яке забезпечує управління лафетним стволом, бульдозерним обладнанням і механізмом підйому кузова машини; встановлено нове бульдозерне обладнання марки ТБС-86 з грейдерним положенням; допрацьовано можливість включення пожежного насоса лафетного ствола для проведення гасіння пожежі без зупинки основного двигуна на місці та в русі", – пояснив деталі модернізації заступник директора з виробництва ЛБТЗ Богдан Шандра.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що за часи незалежності України армія не отримала жодного військового літака. Про це розповів командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-полковник Сергій Дроздов.