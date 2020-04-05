В Україні між областями встановлять блокпости: що потрібно знати з 6 квітня

Із понеділка, 6 квітня, між областями України за новими правилами запрацюють контрольно-пропускні пункти, які, в рамках посилення карантинних заходів через коронавірус, здійснюватимуть не тільки перевірку документів, а й температурний скринінг.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на онлайн-брифінгу 5 квітня повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій підготував методичні рекомендації, які оновлюють вимоги до контрольно-пропускних пунктів, що зараз будуть ставитися на в'їзді-виїзді в кожну конкретну область. Ми прописали, хто саме там перебуватиме, які заходи здійснюватиме", – сказав він.

В Україні з 6 квітня змінитися робота КПП між областями

Зазначається, що на КПП нестимуть чергування працівники Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держпродспоживслужби, Національної гвардії України, медичні працівники, які забезпечені всіма необхідними санітарними засобами.

Зокрема, на контрольно-пропускних пунктах у водіїв та пасажирів транспортних засобів перевірятимуть температуру тіла, проводитимуть санітарний огляд речей, багажу й транспортного засобу.

Водночас у разі виявлення ознак захворювання на коронавірус людей будуть направляти до спеціалізованих медичних закладів із дотриманням санітарно-медичних вимог.

Тож водіям та пасажирам для безперешкодного пересування по території областей необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу та підтверджують проживання на відповідній території. У разі, якщо людина не проживає, але працює у відповідному населеному пункті, необхідно мати при собі довідку з місця роботи.

За словами головного санітарного лікаря, відповідні заходи спрямовані на те, щоб обмежити мобільність населення й, відповідно, зменшити поширення коронавірусу на території країни.

"Якщо люди дотримуватимуться жорстких карантинних заходів, динаміка росту захворювання буде розтягнута в часі, а це дозволить запобігти піку захворювання", – додав Ляшко.

Він підкреслив, що так країна зможе краще підготувати систему охорони здоров'я, а отже унеможливити одночасне масове надходження до лікарень дуже великої кількості інфікованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 6 квітня почнуть діяти посилені карантинні обмеження через коронавірус. У зв'язку з цим Кабмін відповів на найпоширеніші питання українців про нові правила.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся