В Україні місцева влада влаштувала "бойкот" 4G і 5G: Мінцифри спростувало фейки про шкоду

У низці міст України місцева влада намагалася зашкодити встановленню базових станцій мобільного зв'язку, посилаючись на нібито шкоду випромінювання від 5G та 4G.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Facebook, наголосивши, такі побоювання не мають під собою жодного підґрунтя (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Радіофобія не жарт: вона дедалі частіше стає на заваді розвитку мобільного зв’язку в Україні. І йдеться не лише про очікуваний 5G, але і про 4G, який вже став звичним для мешканців великих міст і на який дуже чекають у сільській місцевості", – зазначили в Мінцифри.

"Коли звичайна людина побоюється радіохвиль, це її особиста позиція. Можна вірити не доведеним науковим фактам, "страшилкам" з сумнівних сюжетів по телевізору чи просто чуткам. Інша справа, коли радіофобію сповідують представники влади, які спроможні своїми діями перешкоджати розвитку сучасних технологій у державі", – додали у відомстві.

Зокрема, такий прецедент має місце у Броварах під Києвом, де управління освіти Броварської міської ради вимагало прибрати встановлені базові станції неподалік від школи. Хоча діти досить активно користуються мобільним інтернетом, листуючись із рідними в месенджерах протягом дня.

Аналогічний випадок трапився і з керівництвом управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради, котре наполягало на скасуванні встановлення станції в Івано-Франківській міській клінічній лікарні.

Крім того, під приводом радіофобії позбавляє якісного мобільного зв’язку своїх пацієнтів і Центральна районна лікарня Києво-Святошинського району, а також низка державних та комунальних установ у Маріуполі (йдеться про міську раду, Державну судову адміністрацію в Донецькій області та ККП "Маріупольтепломережа").

"Такі дії посадовців не є піклуванням про громадян. Навпаки, через них постраждає набагато більше людей, ніж активних радіофобів. Без якісного мобільного зв’язку в нелегкий карантинний період неможливо вчасно додзвонитися до лікаря, взяти участь у відеоконференції чи отримати завдання для навчання", – зазначили в Мінцифри.

Також у заяві запевнили, що базові станції мобільного зв’язку, які встановлюються українськими операторами, не шкідливі для людей, тварин та рослин. Адже норми випромінювання базових станцій в Україні встановлені у 10-100 разів суворіші, ніж у Європі та Америці.

До того ж в Україні існує спеціальний орган, який контролює використання радіочастот, – Український державний центр радіочастот. Одне з його завдань – регулярно перевіряти дотримання правил роботи базовими станціями.

"І насамкінець нагадуємо, що сонячне випромінювання може бути шкідливішим за випромінювання базових станцій мобільного зв’язку", – підсумували в міністерстві.

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