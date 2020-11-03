В Україні вже мільйон хворих на COVID-19, – лікарка

Реальна кількість хворих на коронавірус в Україні становить близько 1 мільйона осіб.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила лікарка-імунологиня Алла Волоха. "Все-таки ми виявляємо більш тяжких хворих, ми майже не тестуємо безсимптомних, легкі форми майже не виявляються", – пояснила вона.

Таким чином, на думку лікарки, загальну кількість хворих на коронавірус, що озвучується в офіційній статистиці – близько 400 тисяч станом на початок листопада – можна помножувати на два. "Навіть якщо ми помножимо на три, то це близько мільйона", – сказала вона.

В цьому контексті медичка наголосила, що "це точно не колективний імунітет", адже для його формування потрібно, щоб в країні перехворіло 60-70% населення. "Цього неможливо досягти без неймовірних втрат", – сказала вона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв спрогнозував, що після місцевих виборів в Україні, що відбулися 25 жовтня, може спостерігатися додаткове збільшення кількості захворювань на коронавірус. Статистика захворюваності напевно збільшиться і через те, що молодша школа працює в офлайн-режимі з 2 листопада.