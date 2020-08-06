В Україні міг трапитися вибух, як у Бейруті: в порту зберігали 3 тисячі тонн селітри

Мирослав Семенюк Суспільство 13:26, 6.08.2020 Оновлено: 13:46, 6.08.2020

У Миколаївському морському порту зберігались понад 3 тисячі тонн конфіскованої аміачної селітри, що загрожувало вибухом, який трапився в Бейруті.

Як повідомляє ВВС Україна с посиланням на пресслужбу Миколаївського порту, небезпечний товар прибрали й він не становить небезпеки для людей та міста.

Згідно з повідомленням, у вересні 2018 року судно "Тузла" прибуло в Миколаївський морський порт із вантажем аміачної селітри загальною вагою 3,217 тис. тонн. Загалом було 6422 великих біг-беги по 500 кілограмів кожна (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Товар везли з грузинського порту Поті, а саму селітру привезли з Казахстану. Її хотіли продати в Україні, але перевірка виявила, що селітра була прострочена. Строк придатності для використання аміачної селітри в сільському господарстві становить пів року.

За рішенням суду селітру конфіскували і вивантажили в порту.

"Вивезення вищезазначеної вантажної партії селітри аміачної з території Миколаївського морського порту було завершено на початку 2019 року. На теперішній час залишки вантажу аміачної селітри, що була вивантажена із судна "Тузла", в порту відсутні", – наполягає керівництво порту.

Щоправда, точна дата вивезення селітри не уточняється. Також невідомо, куди її вивезли.

Конфіскована в 2018 році селітра в Миколаївському порту
Facebook Тетяни Локацької
Конфіскована в 2018 році селітра в Миколаївському порту
Facebook Тетяни Локацької
Конфіскована в 2018 році селітра в Миколаївському порту
Facebook Тетяни Локацької
Конфіскована в 2018 році селітра в Миколаївському порту
Facebook Тетяни Локацької
Конфіскована в 2018 році селітра в Миколаївському порту
Facebook Тетяни Локацької
Конфіскована в 2018 році селітра в Миколаївському порту
Facebook Тетяни Локацької
Конфіскована в 2018 році селітра в Миколаївському порту
Facebook Тетяни Локацької

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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