В Україні міг трапитися вибух, як у Бейруті: в порту зберігали 3 тисячі тонн селітри
У Миколаївському порту лежали тисячі тонн селітри.
У Миколаївському морському порту зберігались понад 3 тисячі тонн конфіскованої аміачної селітри, що загрожувало вибухом, який стався в Бейруті.
Як повідомляє ВВС Україна с посиланням на пресслужбу Миколаївського порту, небезпечний товар прибрали й він не становить небезпеки для людей та міста.
Згідно з повідомленням, у вересні 2018 року судно "Тузла" прибуло в Миколаївський морський порт з вантажем селітри аміачної загальною вагою 3,217 тис. тонн. Загалом було 6422 великих біг-беги по 500 кілограмів кожна (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Товар везли з грузинського порту Поті, а саму селітру привезли з Казахстану. Її хотіли продати в Україні, але перевірка виявила, що селітра була прострочена. Строк придатності для використання аміачної селітри у сільському господарстві складає пів року.
За рішенням суду селітру конфіскували і вивантажили у порту.
"Вивезення вищезазначеної вантажної партії селітри аміачної з території Миколаївського морського порту було завершено на початку 2019 року. На теперішній час залишки вантажу селітри аміачної, що була вивантажена з судна "Тузла", в порту відсутні", – наполягає керівництво порту.
Щоправда, точна дата вивезення селітри не уточняється. Також невідому, куди її вивезли.
Конфіскована в 2018 році селітра в Миколаївському порту Facebook Тетяни Локацької
Конфіскована в 2018 році селітра в Миколаївському порту Facebook Тетяни Локацької
Конфіскована в 2018 році селітра в Миколаївському порту Facebook Тетяни Локацької
Конфіскована в 2018 році селітра в Миколаївському порту Facebook Тетяни Локацької
Конфіскована в 2018 році селітра в Миколаївському порту Facebook Тетяни Локацької
Конфіскована в 2018 році селітра в Миколаївському порту Facebook Тетяни Локацької
Конфіскована в 2018 році селітра в Миколаївському порту Facebook Тетяни Локацької
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту.
Число загиблих склало щонайменше 135, понад 3,7 тис. осіб постраждали.
Згідно з попередніми висновками силових структур Лівану, під час зварювальних робіт в порту вибухнули 2700 тонн селітри.