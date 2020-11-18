В Україні медики повинні отримувати від 22 тисяч, – Степанов

В Україні заробітна плата лікаря повинна бути щонайменше 22-25 тисяч гривень.

Про це у Facebook під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який перебуває на самоізоляції. За його словами, МОЗ уже зробило перші кроки до підвищення зарплати медикам.

"Що обов'язково – у наступному (2021 – Ред.) році профінансувати медицину в тому обсязі, якого вона потребує. Не за принципом "у нас просто немає більше", а в тому обсязі фінансування, якого вона потребує", – сказав глава МОЗ.

Степанов зазначив, що така оплата праці повинна бути для медиків після інтернатури.

"Я підкреслюю, не може бути менше. Це – саме та заробітна плата, справедлива, з якої має починати лікар свій шлях у лікарні після інтернатури. Так само повинно бути і з медичними сестрами, і з молодшим медичним персоналом", – підкреслив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо зарплати найпопулярніших спеціальностей в Україні.