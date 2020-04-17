В Україні медики масово хворіють на COVID-19: протестують всіх

Тимур Григоренко Суспільство 10:33, 17.04.2020 Оновлено: 10:45, 17.04.2020

В Україні медикам, які працюють з хворими коронавірусом COVID-19 проведуть тестування.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в п'ятницю, 17 квітня.

COVID-19 в Україні

"Алгоритм тестування медиків не відрізняється від алгоритму тестування інших громадян. При появі симптомів – підвищення температури, кашель, відразу ж роблять тест. Але в зв'язку з істотним зі збільшенням хворих медиків ми розглядаємо можливість проведення тестування один раз в 5 днів всім медикам, які працюють з коронавірусом", – заявив голова МОЗ.

Міністр додав, что всього в Україні вірусом заразилися 879 медпрацівників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на п'ятницю, 17 квітня, в Україні офіційно підтвердили 4662 випадки інфікування COVID-19...

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