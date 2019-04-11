В Україні масово звільняються прикордонники: що відбувається і чим загрожує

З початку 2019 року в Україні звільнилося півтисячі прикордонників. У Держприкордонслужбі намагаються вирішити питання з підвищенням для них зарплат. Річ у тім, що в цьому році замість обіцяних 30% надбавки службовці отримали набагато менше. Пощастило лише молодшому складу.

Чи можуть кордони країни залишитися "відкритими" через дефіцит працівників — у матеріалі OBOZREVATEL.

Чекають на рішення Кабміну

Найперше прикордонники невдоволені низькими зарплатами.

"Зарплату підняли переважно тим, хто отримував мінімальні виплати. Це початківці, низькі категорії, які ще не мають великого досвіду. Їм зараз платять 9500 — 10000 грн", — повідомив OBOZREVATEL радник глави Держприкордонслужби Олег Слободян.

За його словами, вони вже подали документи до МВС і Кабміну на перерахунок зарплат для офіцерів.

Прикордонники Кореспондент

У МВС нам сказали, що чекають на рішення уряду.

"Ми за те, щоб усім підрозділам МВС регулярно підвищували заробітну плату. Але ми не можемо це вирішити самі, потрібне рішення Кабміну. Ми на нього чекаємо", — пояснив OBOZREVATEL спікер відомства Артем Шевченко.

За словами радника глави МВС Івана Варченка, ситуація на кордоні нормальна.

"У першому кварталі цього року звільнилося 500 осіб, але водночас прийшло на службу 800. Так що нічого драматичного немає. У середньому половина прикордонників отримала підвищення зарплати на 20%. Так, це переважно рядові, які отримували маленькі зарплати. Те, що старші офіцери невдоволені своєю зарплатою, так у нас зараз в країні мало хто цим задоволений, самі розумієте", — наголосив Варченко.

Що стосується призову строковиків до Держприкордонслужби, то відомство відновило цю практику ще у 2016 році. Тоді також планували набрати 4000 осіб, як і у цьому році.

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Новеньких заманюють відпусткою і санаторіями

Тим часом у Держприкордонслужбу набирають нових працівників за контрактом. На сайті з пошуку роботи пропонують вакансію молодшого інспектора. Вік від 18 до 40 років, беруть навіть тих, хто не проходив строкову службу.

Зарплату обіцяють від 9500 грн. Плюс відпустку від 30 до 45 днів, відпочинок у відомчих санаторіях, стаж роботи рахуватимуть рік за півтора, а на пенсію можна вийти через 25 років служби.

Кличуть у прикордонники rabota.ua

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"Охочих багато, щодня люди дзвонять. І не просто цікавляться роботою, а подають документи, проходять конкурс. Ті, хто успішно склав тести, фізичну підготовку, оформлюються на роботу", — відповів OBOZREVATEL по телефону рекрутер.

Щоправда, як розповідають самі офіцери-прикордонники, частина з них зараз звільняється і шукає роботу на цивілці.

"Я вже десять років прослужив, а моя зарплата зараз трохи вища, ніж у початківця. Додали 700 грн і все. У мене дружина бюджетниця, теж небагато отримує, свого житла у нас немає, живемо у службовому. Набридло. Ми сподівалися, що нам хоч по 3000-4000 грн підкинуть. А так, я краще на батьківщину поїду, займуся своєю справою або наймуся кудись", — зазначив у розмові з нами один із прикордонників Закарпатської області.

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