В Україні літо почнеться із поганої погоди. У понеділок, 1 червня, литимуть дощі, а ще – буде доволі холодно.

Поступового потепління слід чекати з середи, 3 червня. Такий прогноз дала відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

"1 червня скрізь буде вогко, парасолі не забувайте, взуття – відповідне, омивачі скла та "двірники" перевірте, дистанцію на дорозі і соціальну дистанцію в магазинах – тримайте. До протидощових захисних засобів непогано було б знову витягти тепліший одяг – верхній! Мешканці північних областей і західної частини прекрасно виглядатимуть у теплих, з хутряними комірами, куртках чи осінніх пальто", – підкреслила вона.

В Україні літо почнеться з дощів та холоду. Ілюстрація

За словами Діденко, 1 червня у північних та західних областях вдень очікується лише +9...+13 градусів, у центральних +12...+18 градусів, а в південних та східних – до +17...+22. Прохолодна погода буде і 2 червня.

Синоптикиня відзначила, що у столиці України 1 червня передбачаються періодичні дощі, а температура вдень складатиме близько +12...+14 градусів.

"Потепління поступове почнеться з середи. А психологічну позначку +20 градусів і вище будемо ловити на віконних та автомобільних термометрах і скидати з плечей зайвий остогидлий гардеробний груз 6, 7, 8, 9 червня", – підсумувала Діденко.

Погода в Україні 1 червня Facebook/Наталія Діденко

Погода в Україні 1 червня Facebook/Наталія Діденко

Погода в Україні 2 червня Facebook/Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів, що у червні погода в Україні очікується теплою і з помірними опадами, однак не виключені й температурні коливання в окремі дні.