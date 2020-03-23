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23 березня • оновлено в 12:11
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В Україні лікарям швидкої заборонили проводити тест на COVID-19

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В Україні експрес-тести на коронавірус COVID-19 будуть проводити тільки в певних закладах охорони здоров'я.

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Лікарі "швидкої допомоги" не уповноважені проводити такі аналізи, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Якщо у вас є симптоми гострого респіраторного захворювання, телефонуйте своєму сімейному лікарю. Екстрена медична допомога виїжджає тільки на ургентні випадки. Медичні працівники екстреної допомоги не будуть проводити тест на COVID-19", – йдеться в повідомленні.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

При цьому медики проводитимуть два тести: один на грип та експрес-тест на коронавірус. У разі виявлення COVID-19 лікарі візьмуть додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР.

"Після цього можна говорити про підтверджений випадок захворювання і приймати необхідні протиепідемічні заходи", – додали в МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 березня коронавірус накрив вже більше 180 країн. В Україні виявлено вже 73 випадки зараження.

У МОЗ розповіли, що в Україні починається другий етап боротьби з коронавірусів, який полягає в протистоянні COVID-19 не тільки попереджувальними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я швидка допомога
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