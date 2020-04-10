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10 квітня • оновлено в 18:20
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В Україні коронавірусом заражені вже 6-7 тисяч людей – Геращенко

6.6т
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Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що в Україні нині може бути вже приблизно 6-7 тисяч заражених коронавірусом людей.

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Про це він заявив в онлайн-інтерв'ю "Гордону", підкресливши, що в країні ніхто не приховує реальних масштабів захворюваності на COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми оцінюємо, що хворих більше – може бути навіть 6-7 тисяч. Але у значної частини людей коронавірус проходить у досить легкій формі, не викликаючи пневмонії. І наша медична система на сьогодні справляється з важкими випадками", – зазначив Геращенко.

Геращенко прогнозує, що в Україні може бути вже 6-7 тисяч заражених коронавірусом

Геращенко прогнозує, що в Україні може бути вже 6-7 тисяч заражених коронавірусом

За його словами, сьогодні в країні проводять більше 1000 тестів на день, тоді як ще тиждень тому це було лише 200-300.

Але водночас існує показник, який неможливо приховати – це смертність від COVID-19.

"Кожен випадок – це людська трагедія. І варто зазначити, що від коронавірусу у нас помирають не тільки люди у віці, а й молоді. Але все ж кількість летальних випадків від COVID-19 у нас дійсно порівняно невелика", – додав Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 69 летальних, 61 пацієнт одужав.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України вірус
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Livesey David
Livesey David
Хз сколько xаxлов более, но ykepская медицина справляется, ага.
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2203.

    Вилікувалися: 61. Померли: 69.

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