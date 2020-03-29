10 людей померли: кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 475

Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 475 людей: плюс 57 нових випадків зараження за добу.

Про це сказано в вечірньому зведенні МОЗ в неділю, 29 березня.

"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 29 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", – сказано в повідомленні.

Коронавірус в Україні МОЗ

Напередодні заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що найбільше на коронавірус в Україні хворіють люди віком від 31 до 40 років. При цьому майже кожен четвертий інфікований молодше 30 років.

Розгорнута статистика захворювання за віковими групами зараз виглядає так:

Від 0 до 10 років - 5,4%;

Від 11 до 20 років - 4,5%;

Від 21 до 30 років - 12,5%;

Від 31 до 40 років - 22,4%;

Від 41 до 50 років - 20,4%;

Від 51 до 60 років - 21,3%;

Від 61 до 70 років - 11,9%;

Від 71 до 80 років - 1,4%;

Від 81 до 90 років - 0,2%.

Всього з початку року Центр громадського здоров'я України отримав 2264 підозри на COVID-19.

Коронавірус в Україні Минздрав

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський в новому відеозверненні озвучив три сценарії з коронавірусом в Україні. За його словами, два з них виявляться непосильними для державної медичної системи.

Тому Зеленський ще раз попросив українців дотримуватися режиму карантину, додавши, що "сонячна погода, парки, пляжі, шашлики – все це зачекає".

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