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29 березня • оновлено в 23:18
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10 людей померли: кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 475

61.6т
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Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 475 людей: плюс 57 нових випадків зараження за добу.

Про це сказано в вечірньому зведенні МОЗ в неділю, 29 березня.

"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 29 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", – сказано в повідомленні.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

МОЗ

Напередодні заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що найбільше на коронавірус в Україні хворіють люди віком від 31 до 40 років. При цьому майже кожен четвертий інфікований молодше 30 років.

Розгорнута статистика захворювання за віковими групами зараз виглядає так:

  • Від 0 до 10 років - 5,4%;

  • Від 11 до 20 років - 4,5%;

  • Від 21 до 30 років - 12,5%;

  • Від 31 до 40 років - 22,4%;

  • Від 41 до 50 років - 20,4%;

  • Від 51 до 60 років - 21,3%;

  • Від 61 до 70 років - 11,9%;

  • Від 71 до 80 років - 1,4%;

  • Від 81 до 90 років - 0,2%.

Всього з початку року Центр громадського здоров'я України отримав 2264 підозри на COVID-19.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Минздрав

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський в новому відеозверненні озвучив три сценарії з коронавірусом в Україні. За його словами, два з них виявляться непосильними для державної медичної системи.

Тому Зеленський ще раз попросив українців дотримуватися режиму карантину, додавши, що "сонячна погода, парки, пляжі, шашлики – все це зачекає".

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Валерий Максимов
Валерий Максимов
Ща заробитчане с поляцкого кордону ещё подкинут пару кило бактерий, тем более, что их там никто не проверяет. Смело можно, озвученную цифирь множить на 10! Аминь!)
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Ну судя по карте либо в Kpымy живут самые чистоплотные люди, либо Kpмы не Украина
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Валерий Максимов
Валерий Максимов
Odessa Dmitri, В Крыму 14 заболевших, но на карте точек нема. Просто свидоряне заколотили на Крым и смирились с тем, что «Луну спереть с неба» невозможно. А не намалюй художник на карте полуостров, то его, по утру, люстрируют в кардан. Вот так и мыкаются фантомными болями)
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васильевич василий
васильевич василий
Ульянку надо вызывать
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
васильевич василий, Уже: https://www.obozrevatel.com/society/petitsiya-o-vozvraschenii-suprun-na-post-glavyi-moz-sobrala-podpisi.htm
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