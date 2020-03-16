В Україні коронавірусом можуть бути заражені вже сотні

Реальна кількість випадків зараження коронавірусом в Україні може значно перевищувати офіційну статистику. Адже, згідно з підрахунками вчених, один летальний результат – це майже 400 осіб, які можуть бути інфіковані.

Крім того, як пише ТСН, чверть може опинитися в зоні ризику через тих, у кого не було жодних симптомів. Ті ж, хто їх виявив, йдуть в лікарні, де також контактують зі здоровими людьми.

Коронавірус в Україні ТСН

За словами епідеміологів, єдиний варіант запобігти зростанню чисельності заражених у геометричній прогресії – карантин. Адже без нього стрибок від декількох хворих до декількох тисяч може відбутися за лічені дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок 15 березня коронавірус запідозрили вже в шести областях. Водночас, за офіційними даними, в країні зареєстровано три лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19. Зокрема, два в Чернівецькій області та один у Житомирській, який став смертельним.

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