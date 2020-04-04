В Україні коронавірус підтвердили у 78 дітей: хто найчастіше заражається

З 1096 випадків зараження коронавірусом в Україні 78 зафіксовано у дітей.

Як повідомив Центр громадського здоров'я України у Facebook, серед всіх підтверджених випадків 60% – люди у віці від 30 до 59 років, і 20,7% – від 60 до 100 років.

Всього зафіксовано 28 летальних випадків від COVID-19 в Україні, з яких 9 чоловіків і 19 жінок.

85% всіх померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легенів, а у деяких осіб були поєднання захворювань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 4 квітня в Україні офіційно підтверджено 1096 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. З них 28 летальних, 23 пацієнта одужали.

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