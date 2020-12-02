В Україні кількість тих, хто видужав від COVID-19, перевищила добовий приріст тих, що заразилися

За минулу добу, 1 грудня, в Україні кількість тих, хто видужав від коронавірусної інфекції перевищила кількість нових заражених COVID-19.

Так, за добу одужали 13 882 особи. При цьому захворів 13 441 українець, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

З початку пандемії коронавірусом заразилися 758 264 осіб, летальних випадків – 12 717. При цьому хворобу побороли 369 054 пацієнти.

Коронавірус в Україні. Максим Степанов в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікар назвав найнебезпечніший день під час хвороби COVID-19. Саме в цей час часто необхідна госпіталізація.