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27 березня • оновлено в 13:58
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В Україні катастрофічно не вистачає донорської крові через коронавірус: ситуація критична

1.3т
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В Одеській, Черкаській, Чернігівській областях та на Закарпатті закінчуються запаси донорської крові, а кількість донорів зменшилася у рази.

Як сказано у сюжеті програми "Факти ICTV", люди бояться здавати кров через пандемію коронавірусу. Разом із тим, медики переконують, що бути донором безпечно, вони видають маски та організовують безкоштовну розвозку.

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Зокрема, як повідомили у "Закарпатській обласній станції переливання крові", там запасів кровф різних груп та резус-факторів вистачить на один день. За добу, до закладу приходять від 2 до 10 осіб, у той час як потреба складає мінімум у 50. Найбільше кров потребують породіллі та пацієнти з онкозахворюваннями.

В Україні катастрофічно не вистачає донорської крові через коронавірус: ситуація критична

"Кожен донор переживає за те, що в умовах пандемії він так чи інакше може бути джерелом інфекції. Ми дбаємо про безпеку наших працівників та донорів", – розповіла заступниця директора КП "Закарпатська обласна станція переливання крові" Мирослава Хрипак.

Разом із тим, у Львові та Дніпрі запасів крові вистачить до кінця тижня, а донорів стало уп'ятеро менше.

"Потреба у донорській крові не поменшується, оскільки існує багато ситуацій, коли кров конче необхідна", – зазначила головна лікарка КП "Дніпропетровська обласна станція переливання крові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців попередили, що коронавірусом можна заразитися повторно і дали поради, як не захворіти.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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