В Україні кардинально зміниться клімат, Київ опиниться в зоні степу, – екологиня

Кліматичні межі природних зон зміщуються на північ, і в майбутньому в Києві буде степовий клімат, характерний нині для південної частини України.

Такий прогноз в інтерв’ю УНІАНу озвучила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок. Експерт зазначила, що зміщення кліматичних зон супроводжуватиметься підвищенням середньорічної температури та зміною природного біологічного розмаїття.

"Очікувати сніжні та морозні зими в широті, де знаходиться українська столиця, вкрай оптимістично. Я переконана в цьому і більшість експертного середовища зі мною погоджуються. Повернення в наші широти зими, якою вона була десяток років тому – це малоймовірний прогноз", – розповіла екологиня.

Вона додала, що між експертами та науковцями точаться жваві дискусії, чи можна пригальмувати зміни клімату, але "в будь-якому випадку до них точно треба адаптуватися вже сьогодні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідник Університету Аляски, кліматолог Браян Бреттшнайдер у матеріалі для Washington Post зазначив, що глобальне потепління може призвести до збільшення літа та скорочення зими.

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