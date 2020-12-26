В Україні камери автофіксації зняли більше 1 млн порушень ПДР з початку літа

З 1 червня по 30 листопада 2020 року в Україні було зафіксовано понад 1,1 мільйона порушників правил дорожнього руху. Їх зняли камери автофіксації, які почали працювати з початку літа.

Як повідомили в Департаменті патрульної поліції, в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху правоохоронці винесли 1 143 491 постанову про накладення адміністративного стягнення порушникам ПДР, передає "Телеграф".

Варто відзначити, що камери вимірюють тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично їх фіксують.

В Україні зафіксували понад 1,1 мільйона порушників ПДР "Телеграф"

Фактом порушення є перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год (2 км/год – додатковий бонус на похибку вимірювального приладу "Каскад"; ДСТУ дозволено похибку для такої категорії приладів до ± 3 км/год).

Відомо, що штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.