Морози підуть! В Україні істотно потеплішає

У п'ятницю, 3 квітня, в Україні очікується суха і тепла погода. Заморозки нарешті підуть.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Між регіонами буде мало відмінностей.

У західних областях України очікується +12 ...+13 вдень. Вночі всюди температура складе +1...+3.

В Україні істотно потеплішає: морози підуть replyua.net

У центральних регіонах – Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях – сухо і сонячно, стовпчики термометрів покажуть +14.

Аналогічно і на сході країни. У північних областях також буде тепло, а на Київщині температура опуститься на кілька позначок.

На півдні буде найтепліше. В Одеській області вночі від +3 до +5. У Миколаївській та Херсонській області +2 ...+4. Вдень буде до +14.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань спрогнозував, що в Україні в квітні очікується тепла погода до +24 градусів без істотних опадів.

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