В Україні збирають плазму крові для препарату від COVID-19: імунітет знайшли у 1/4 хворих

Більше 10 українських компаній розробляють препарат від COVID-19 на підставі плазми крові людей, що перехворіли коронавірусом. Антитіла виявлені в майже чверті інфікованих.

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Як повідомила ТСН директорка зі стратегічного розвитку фармкомпанії Biopharma Оксана Плотнікова, йдеться про фірми, які спеціалізуються на препаратах із плазми (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Розроблюваний препарат, за словами Плотнікової, також потенційно може бути спрямований на пасивну імунізацію населення.

Поки компанія на етапі збору так званої ковідної плазми. Коли набереться необхідна кількість, експерти почнуть клінічні випробування.

Тому, у кого є антитіла, деякі компанії готові заплатити за плазму. "Якщо особа здає 800 мл, то виходить майже 1300 гривень. Якщо здає 650 мл, то це тисяча гривень", – розповіла Плотнікова.

Тестувати донорську плазму на наявність у ній антитіл до коронавіруск почав і Черкаський обласний центр крові.

Співробітники центру спершу виключають усі невідомі загрози. Донорів реєструють і перевіряють кров на гепатити та СНІД, результат готовий через хвилину. Далі донори можуть здавати плазму з живими імунними клітинами. Свіжозібраний матеріал відразу ж поміщають у морозильник.

Поки центр зібрав всього 7 літрів плазми, а протестував 3 200 донорів. "Ми виявили 21 особи, які мають антитіла до коронавірусу. З цих 21 осіб тільки четверо знали, що вони перехворіли. 17 осіб не знали", – розповів заступник директора центру Ярослав Березань. Тобто, близько 80% хворих навіть не здогадувалися, що були інфіковані.

Загалом у чотирьох центрах компанії, яка тестує плазму на антитіла до COVID-19, відтестувати 9,5 тисячі донорів. Серед них у 54 виявили антитіла. Із загальної кількості осіб у 30 були позитивні ПЛР-тести і вони знали, що хворіли. І з цих 30 антитіла були тільки у 8.

Наприклад, медпрацівник у березні мав стовідсотково позитивний ПЛР-тест, але в травні антитіл не виявили. Тобто імунітет від коронавірусу, попередньо, виробляє лише чверть людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вірус SARS-COV-2 вражає не тільки легені, але й інші органи інфікованого, оскільки є симбіозом порушення згортання крові та гіперімунної відповіді організму.