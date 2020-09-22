В Україні хворими на COVID-19 зайнята майже половина ліжок, – Степанов

Карина Бондаренко Суспільство 06:31, 22.09.2020 Оновлено: 07:11, 22.09.2020

В Україні зайняті понад 13 тисяч з усього 30 тисяч наявних ліжок для хворих коронавірусною інфекцією.

Про це 21 вересня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу ICTV.

За його словами, у зв'язку з цим ситуація з пандемією в країні є напруженою.

"Ми розцінюємо ситуацію як досить напружену. Тому що з 30 тисяч ліжок, передбачених для хворих коронавірусом, сьогодні вранці було зайнято 13 108", – сказав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні скасували обов'язкове ПЛР-тестування на коронавірус на 14-й день, якщо у людини після самоізоляції відсутні симптоми.

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