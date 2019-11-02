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2 листопада • оновлено в 13:21
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В Україні хворих лікуватимуть по телевізору: деталі нововведення

1.1т Читати матеріал російською

В Україні формується мережа телемедицини, завдяки якій пацієнти навіть у найвіддаленішому селі зможуть отримати консультацію лікаря. Однак поки впровадження телеконсультацій майбутнього досі перебуває на довгій стадії розроблення.

Про це повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька в інтерв’ю "ВВС News Україна". Вона підкреслила, що у деяких лікарнях медики уже консультують пацієнтів онлайн, але це не телемедицина у справжньому розумінні цього процесу.

"У цьому напрямку найбільше зусиль доклала Одеська область. Зараз це більше працює у віддалених амбулаторіях, де сімейний лікар потребує допомоги і поради колег", — сказала чиновниця.

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В Україні формується мережа телемедицини

В Україні формується мережа телемедицини

vz.kiev.ua

Вона зазначила, що звернення пацієнтів до лікарів за допомогою телемедицини стане наступним кроком.

І хоча в Україні є медичні установи, де вже надають консультації на відстані, це, за словами міністерки, ще не можна назвати телемедициною.

"Ми повинні думати, як все розвинути і поставити на прозору схему. На сьогодні телемедицина — це насамперед питання закінчення вже розпочатих програм, закупівлі і налагодження техніки. Щоб те, що у сільських регіонах вже закупили, запустили в роботу", — підсумувала Скалецька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше очільниця Міністерства охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що з 2020 року в Україні має запрацювати система проведення операцій із пересаджування органів від неродинного донора, передбачена законом "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині".

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Особа
Зоряна Скалецька
Місце
Україна
Теги
Телемедицина Міністерство охорони здоров'я
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Новиков Алекс
Новиков Алекс
нужно прививать детям из "пророссийских регионов" Украины язык своей страны и украинскую культуру. завезли кучу кашпировских-ты что болен? ВСТАЛ И ПОШЕЛ НА КУЙ!!!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Назначение и прием медицинских препаратов тоже будет осуществляться через телеэкран.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Готов бесплатно вылечить любого хрюкана методом уринотерапии.
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