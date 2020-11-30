В Україні хворі на COVID-19 не можуть потрапити до лікарні, але у МОЗ "повно" ліжок. Розбір ситуації на прикладі Одеси

Міністерство охорони здоров'я стверджує, що в Україні завантаженість ліжок для хворих COVID-19 в Україні знизилася до 47,5%. Однак українці протягом останнього місяця регулярно повідомляють про те, що потрапити в лікарню практично неможливо. А навіть якщо і вдається домогтися госпіталізації, то спливають інші проблеми, зокрема, нестача кисню і ліків.

Волонтер, засновник благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова в Facebook докладно розповіла про колапс в Одесі. За її словами, в місті крім відсутності койко-місць для заражених також немає місць в реанімації.

"У місті немає місць в реанімаціях. Позавчора (27 листопада – Ред.) реанімаційного пацієнта відвезли в роздільну. Вчора (28 листопада – Ред.), в міській лікарні лікар зателефонував родичам (дружина пацієнта літня жінка хворіє вдома важко) і порадив терміново знайти місце в реанімації будь-якій лікарні міста. Тому що чоловік на кисні сатурація 75-80 без кисню нижче 60, потребує реанімаційних діях, а місць в реанімації їх стаціонару немає", – зазначила вона.

В лікарнях не вистачає лікарів для лікування хворих на COVID-19

"І коли в квітні купували ШВЛ всі як божевільні, я попереджала що лікарів реаніматологів, анестезіологів і реанімаційних сестер купити буде ніде. Так і вийшло. ШВЛ є, реанімацій немає, лікарів немає. Гряде катастрофа", – додала вона.

Лікарі вже на межі і не справляються з потоком нових хворих

"Як вам описати, що відбувається в стаціонарах, де один реаніматолог біжить з відділення реанімації в палати інтенсивної терапії (метрів 200-300) по вулиці, щоб надати допомогу пацієнтам, які лежать на кисневій масці? Де одна сестра на 30 пацієнтів (а кожному потрібно зробити крапельницю, виміряти сатурацию, тиск). Як показати, що навіть в приватних клініках вже не вистачає співробітників, а хворих вже стільки, що листи очікування становлять", – повідомила волонтерка.

Ситуація з місцями в лікарнях катастрофічна

За словами Ножевнікової, лікарня №5 на Троїцькій вже практично заповнена – залишилося всього 10 вільних ліжок з 90. В інфекційній лікарні Одеси залишилося дві ліжка. У відділенні міськлікарні №5 на Лідерсовському бульварі – 4 місця. Немає місць для пацієнтів в Одеському обласному клінічному медцентрі і в міськлікарні №1. У 10-й лікарні залишилося два ліжка.

"Все. До вечора місць вже думаю не буде. Ну або випишуть ще десяток пацієнтів, які прийдуть до мене за киснем після виписки. Ось вам і"65% завантаження", – повідомила Ножевнікова.

Волонтерка акцентувала, що в Одеській області ситуація з ліжками не краще. Вона сказала, що не залишилося вільних ліжок в Біляївській ЦРЛ, а згідно з довідкою ОДА, там є ще 6 місць. Аналогічна плутанина з місцями в Чорноморській міськлікарні, яка, за словами Ножевнікової, повністю завантажена, а ОДА повідомляла про 19 вільних ліжках.

Також в коментарях під постом Ножевнікової користувачі писали, що місць в лікарнях немає і госпіталізація не проводиться.

"Мені вночі довелося викликати швидку, але не по ковідному діагнозу. Одрекс сказав ми в Чорноморськ будемо їхати 20 хвилин, це довго для вас телефонуйте в звичайну. Я здивувалася, що вони дуже швидко приїхали і дуже допомогли. Але лікар сказав госпіталізація ніяка не можлива зараз, хворіти не можна нічим", "А у нас в місті Миколаєві або все чудово з лікуванням чи немає такої Каті, яка б розповіла, що відбувається. Тиша і спокій. Можу бачити тільки швидкі, сила-силенна швидких з маяками, раніше ніколи такого не бачила", – писали в мережі.

Що каже місцева влада та МОЗ?

При цьому в Одеській обласній держадміністрації повідомили, опорні лікарні для лікування пацієнтів з COVID-19 завантажені на 65%. Чиновники опублікували довідку з переліком лікарень і кількістю ліжок станом на 29 листопада.

За їх даними в Одесі ситуація з вільними місцями в лікарнях була наступною:

Одеський обласний центр соціально значущих захворювань – 231;

Міська лікарня №10 – 4;

Міська лікарня №1 – 0;

Міська лікарня №5 – 94;

Одеська міська інфекційна лікарня – 59;

Дитяча лікарня №3 – 13.

Однак МОЗ опублікував ще більш оптимістичні показники, де в Одеській області близько половини ліжок в лікарнях вільні. Дані по інших регіонах також викликають питання.

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