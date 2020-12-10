В Україні хочуть зробити вакцину від COVID-19 безплатною для всіх

В Україні хочуть провести вакцинацію від COVID-19 безплатно для всіх громадян, але насамперед щеплення зроблять людям із групи ризику.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. За його словами, спочатку вакцинувати будуть людей, які мають підвищений ризик зараження через свою професійну діяльність або за медичними показаннями.

Міністр зазначив, що левову частку тих, хто помирає від COVID-19, становлять літні люди. Тому саме їм вакцина необхідна насамперед.

Взагалі ж до групи ризику входять близько 20 мільйонів українців.

"Ми зараз розглядаємо, і на цьому наголошував президент, що повинні надати доступ до вакцини всім без винятку громадянам саме коштом держави", – заявив Степанов.

Він також додав, що механізмів примусової вакцинації певних категорій населення в Україні немає, оскільки в цьому немає потреби.

За словами міністра, вакцина також надійде на комерційний ринок, що дасть змогу громадянам купувати її, не чекаючи черги.

Степанов пообіцяв, що держава забезпечить реєстрацію препарату за швидкою процедурою, щойно фармацевтичні компанії подадуть заявку на препарат, який відповідає всім міжнародним вимогам.

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