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10 березня • оновлено в 22:56
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В Україні хочуть заборонити масові заходи і ввести карантин у навчальних закладах

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Кабінет міністрів на засіданні в середу, 11 березня, розгляне питання введення карантину в навчальних закладах і заборони на проведення всіх масових заходів.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді.

"Завтра відбудеться засідання уряду, на якому буде ухвалено рішення про застосування обмежень. Вони будуть стосуватися карантину в навчальних закладах – школах, університетах, інших", – повідомив співрозмовник.

Передбачається, що карантин буде оголошений на загальнонаціональному рівні, далі рішення будуть ухвалюватися на рівні місцевої влади.

Також Кабмін планує ввести загальнонаціональне обмеження у вигляді заборони на проведення спортивних змагань та інших масових заходів.

Відзначимо, раніше мер столиці України Кличко заявив, що в разі поширення коронавірусу в Києві стануть імовірними закриття шкіл, дитсадків, а також метро.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Кабмін також повинен вжити необхідних рішень щодо реагування на ситуацію з поширенням у світі коронавірусу.

"У понеділок, 9 березня, відбулася нарада в РНБО. Сьогоді було проведено селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій, яку проводив прем'єр-міністр, за участю всіх фахівців. Завтра на засіданні уряду будуть прийняті всі рішення", – сказав він.

Коронавірус

Коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 10 березня у світі зафіксовано вже понад 113 тисяч хворих китайським коронавірусом, померли більше 4000 осіб.

Поставки в Україну експрес-тестів на коронавірус очікуються 16-17 березня. Їх можна буде купити в аптеці за 300 гривень. При цьому до Києва вже доставили частину тестів.

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Кирило Лютий
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...далее решения будут приниматься на уровне местной власти...." // Что это значит? В Италии, по сути федеративной республики, центральная власть принимала решение о вводе карантина (или обсервации?) городов и территорий, а в Украине это переложат на местную власть? Ну ка и все остальное. Они только для деньги делят и уничтожают страна.
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