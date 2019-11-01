В Україні хочуть ввести подвійне громадянство: Пристайко розкрив важливі нюанси

У Міністерстві закордонних справ України відпрацьовуються декілька варіантів можливого введення в країні подвійного громадянства.

Про це заявив глава МЗС Вадим Пристайко в інтерв'ю ТСН на "1+1". Він підкреслив, що наразі між різними відомствами ведуться дискусії, до цього процесу також хочуть залучити народних депутатів.

"Я б сказав, що відбувається напрацювання насамперед декількох концепцій. Вони іноді складні, іноді цікаві, наприклад, вихід на подвійне громадянство у двосторонніх відносинах із країною. Тобто це буде визнаватися тими державами, які готові до цього один на один із нами, на двосторонній основі", — зазначив міністр.

Пристайко розкрив важливі нюанси про введення подвійного громадянства в Україні

Крім цього, розглядається можливысть ширшого залучення громадян за кордоном. Зокрема, до уваги братиметься документ закордонного українця.

За словами Пристайка, у процес залучені різні органи і структури — крім Міністерства закордонних справ, це також Міграційна служба, СБУ та прикордонники. Між відомствами тривають дискусії.

"Я думаю, далі ми залучатимемо більше депутатський корпус, щоб він став частиною процесу, тобто передати вже наші напрацювання далі до депутатів", — підкреслив глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що українське суспільство готове до легалізації подвійного громадянства.

Також Київ розглядає можливість розширити дію статусу "закордонний українець" замість видачі українського громадянства як другого для етнічних українців, які проживають в інших країнах.

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