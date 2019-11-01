Головна Новини
1 листопада • оновлено в 12:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні хочуть ввести подвійне громадянство: Пристайко розкрив важливі нюанси

2.6т Читати матеріал російською

У Міністерстві закордонних справ України відпрацьовуються декілька варіантів можливого введення в країні подвійного громадянства.

Про це заявив глава МЗС Вадим Пристайко в інтерв'ю ТСН на "1+1". Він підкреслив, що наразі між різними відомствами ведуться дискусії, до цього процесу також хочуть залучити народних депутатів.

"Я б сказав, що відбувається напрацювання насамперед декількох концепцій. Вони іноді складні, іноді цікаві, наприклад, вихід на подвійне громадянство у двосторонніх відносинах із країною. Тобто це буде визнаватися тими державами, які готові до цього один на один із нами, на двосторонній основі", — зазначив міністр.

Новини
Не на часі: Жебрівський назвав передумови введення подвійного громадянства

Пристайко розкрив важливі нюанси про введення подвійного громадянства в Україні

Пристайко розкрив важливі нюанси про введення подвійного громадянства в Україні

Крім цього, розглядається можливысть ширшого залучення громадян за кордоном. Зокрема, до уваги братиметься документ закордонного українця.

За словами Пристайка, у процес залучені різні органи і структури — крім Міністерства закордонних справ, це також Міграційна служба, СБУ та прикордонники. Між відомствами тривають дискусії.

"Я думаю, далі ми залучатимемо більше депутатський корпус, щоб він став частиною процесу, тобто передати вже наші напрацювання далі до депутатів", — підкреслив глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
подвійне громадянство Міністерство закордонних справ України паспорт
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
12
3
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
дончан хотят добрым делом вернуть) наконец то догадались что пушками любовь не привьешь
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel