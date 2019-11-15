В Україні хочуть ввести подвійне громадянство: озвучені терміни і умови

Закон про подвійне громадянство в Україні може бути прийнятий вже до кінця 2019 року.

Такий прогноз в інтерв'ю "Сегодня" зробив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, припустивши, що в Раді цілком можуть встигнути розробити і проголосувати за документ.

"Є два шляхи. Перший – якщо ми підемо традиційним міжвідомчим шляхом – це може зайняти кілька місяців. Оскільки треба зібрати думки всіх міністерств, пропустити через уряд і вийти на парламент. Може бути інша ініціатива, якщо безпосередньо депутати з правлячої фракції візьмуться за розробку, або президент внесе цю пропозицію. Зараз шляхи опрацьовуються, але ми постараємося зробити це набагато швидше, щоб уже до кінця року мати, як мінімум, законопроект, а може, і закон", – сказав він.

За словами Боднара, отримати подвійне громадянство зможуть три категорії громадян. Це українці, які виїхали за кордон і проживають там постійно або тимчасово. Також громадяни, які проживають в Україні і певним чином отримали інше громадянство. Третя категорія – іноземці, в основному українського походження, які хотіли б отримати українське громадянство, але не можуть через наявність основного громадянства в іншій країні.

Василь Боднар segodnya.ua

З можливих нововведень законопроекту заступник глави МЗС відзначив прийняття присяги і складання іспиту з української мови.

"Є певні обмеження такої можливості. Це стосується, перш за все, державної служби в органах прокуратури, суду, інших правоохоронних органах, виборних посад, в тому числі президента, депутатів парламенту і органів місцевого самоврядування. Але можуть бути певні винятки за результатами дискусій. Наприклад, не виключено, що може виникнути необхідність в залученні громадян іноземних держав до роботи в уряді або в інших установах. Політичні посади в принципі могли б бути одним і з варіантів винятків", – зазначив дипломат.

При цьому він додав, що в питанні з Росією і громадянством буде запобіжник – "громадянство держави-агресора не може бути предметом регулювання цього закону".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що українське суспільство готове до легалізації подвійного громадянства.

Також Київ розглядає можливість розширити дію статусу "закордонний українець" замість видачі українського громадянства як другого для етнічних українців, які проживають в інших країнах.

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