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15 листопада • оновлено в 19:09
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В Україні хочуть ввести подвійне громадянство: озвучені терміни і умови

1.8т
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Закон про подвійне громадянство в Україні може бути прийнятий вже до кінця 2019 року.

Такий прогноз в інтерв'ю "Сегодня" зробив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, припустивши, що в Раді цілком можуть встигнути розробити і проголосувати за документ.

"Є два шляхи. Перший – якщо ми підемо традиційним міжвідомчим шляхом – це може зайняти кілька місяців. Оскільки треба зібрати думки всіх міністерств, пропустити через уряд і вийти на парламент. Може бути інша ініціатива, якщо безпосередньо депутати з правлячої фракції візьмуться за розробку, або президент внесе цю пропозицію. Зараз шляхи опрацьовуються, але ми постараємося зробити це набагато швидше, щоб уже до кінця року мати, як мінімум, законопроект, а може, і закон", – сказав він.

За словами Боднара, отримати подвійне громадянство зможуть три категорії громадян. Це українці, які виїхали за кордон і проживають там постійно або тимчасово. Також громадяни, які проживають в Україні і певним чином отримали інше громадянство. Третя категорія – іноземці, в основному українського походження, які хотіли б отримати українське громадянство, але не можуть через наявність основного громадянства в іншій країні.

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Василь Боднар

Василь Боднар

segodnya.ua

З можливих нововведень законопроекту заступник глави МЗС відзначив прийняття присяги і складання іспиту з української мови.

"Є певні обмеження такої можливості. Це стосується, перш за все, державної служби в органах прокуратури, суду, інших правоохоронних органах, виборних посад, в тому числі президента, депутатів парламенту і органів місцевого самоврядування. Але можуть бути певні винятки за результатами дискусій. Наприклад, не виключено, що може виникнути необхідність в залученні громадян іноземних держав до роботи в уряді або в інших установах. Політичні посади в принципі могли б бути одним і з варіантів винятків", – зазначив дипломат.

При цьому він додав, що в питанні з Росією і громадянством буде запобіжник – "громадянство держави-агресора не може бути предметом регулювання цього закону".

В Україні хочуть ввести подвійне громадянство: озвучені терміни і умови

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
Громадянство подвійне громадянство Міністерство закордонних справ України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да рос-гражданства у предыдущих нардепов было полно, и есть у этих тоже, с ними как?
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А у Кровавого Свина и Бени, его, типа , нэма?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Tapasenko 0leg, Похоже у них Израильское.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "необходимость в привлечении граждан иностранных государств к работе в правительстве ". Занавес.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
И снова проходил мимо, Супрун легализуют.
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