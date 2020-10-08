В Україні хочуть ввести "карантин вихідного дня"

В Україні не варто очікувати повторного жорсткого карантину, але замість цього може бути введений "карантин вихідного дня".

Про це повідомив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький ввечері в четвер, 8 жовтня, в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Він висловив надію, що президент Володимир Зеленський підтримає таку ініціативу. Також Радуцький виступив з пропозицією перевести всі навчальні заклади на дистанційне навчання.

"Жорсткий карантин ми не можемо ввести, але ми можемо ввести карантин вихідного дня, коли сім'я на вихідний день залишається вдома, нікуди не їздить..." – сказав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав, що в Україні не було першої хвилі COVID-19.

Станом на 8 жовтня в Україні офіційно підтверджено 244 734 випадки COVID-19. З них 5397 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом по добовому приросту.