"Геніальна ідея": в Раді відреагували на пропозицію створити "реєстр сексу"

Комітет Верховної Ради з прав людини направить на правову експертизу пропозицію про створення в Україні державного реєстру людей, які ведуть статеве життя.

Про це в ефірі ObozTV розповіла радник голови зазначеного парламентського комітету Ірина Суслова. За її словами, створення подібного "реєстру сексу" потребуватиме величезних коштів з державного бюджету. При цьому існує загроза порушення прав українців.

За словами Суслової, комітет має намір додатково звернутися за експертизою до правозахисних організацій, щоб встановити, наскільки ця ініціатива "відповідає Конституції України, законам і здоровому глузду".

Вона висловила думку, що "створення таких реєстрів жодним чином не посилює захист прав окремих категорій громадян і, напевно, не є сферою відання комітету з прав людини".

"Будь-який реєстр, який створюється, має на меті вирішення якихось проблем і збір якоїсь інформації для її аналізу. Має якусь кінцеву мету. На жаль, ми так і не зрозуміли, яка кінцева мета цього реєстру. Більше того, якщо він буде введений і буде фінансуватися з державного бюджету, це якісь незліченні гроші, наприклад, кілька десятків мільйонів гривень тільки на розробку плюс утримання", – пояснила радник глави комітету ВР.

"У цьому випадку ми не розуміємо, які дані і навіщо ми будемо збирати? Навіщо державі мати дані, коли люди займаються сексом?.. Більше того, ми вважаємо, що це може бути наступом на персональні дані. У нас є закон про доступ до публічної інформації та про захист персональних даних. Це якраз дані, які люди мають право не поширювати", – наголосила вона.

При цьому Суслова повідомила, що парламентський комітет, відповідно до закону про звернення громадян, підготує відповідь автору цієї ініціативи.

"Ми будемо надсилати цю законодавчу пропозицію для проведення правової експертизи правозахисним організаціям і надішлемо відповідь автору такої "геніальної" ідеї", – підсумувала вона.

inshe.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропозиція про створення державного (добровільного) реєстру осіб, які почали статеве життя, подав до Верховної Ради київський адвокат Андрій Хилько. Метою створення відповідної бази заявлена "підтримка громадян у створенні і розвитку здорової сім'ї, безпечного інтимного життя".

Автор пропонує у такий спосіб виявляти тих, хто реєструється з новими партнерами, утворюючи нові пари, маючи на меті виключно сексуальне задоволення, або тих, хто має венеричні захворювання і свідомо їх передає іншим.

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