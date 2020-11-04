Зеленський доручив розширити пільги для дітей загиблих від COVID-19 медиків

Президент Володимир Зеленський дав доручення гарантувати можливість дітям медичних працівників, які загинули внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби, здобути вищу освіту за державний кошт.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України. Зокрема, вже готується законопроєкт, згідно з яким такі діти отримають розширені права пільгового вступу до закладів вищої освіти.

Передбачається, що діти медиків, у яких померли один або обоє батьків, користуватимуться пільговими правилами вступу нарівні з абітурієнтами, один з батьків яких загинув у зоні проведення АТО/ООС або помер внаслідок хвороби чи каліцтва, отриманих під час бойових дій на Донбасі. Такі абітурієнти матимуть декілька механізмів для отримання вищої освіти державним коштом.

"Нещодавно суспільство сколихнула історія 13-річного Антона Степченка з Таращі, що на Київщині. Його батько Валентин працював лікарем-анестезіологом у таращанській лікарні, а мати Галина була медсестрою в одній з амбулаторій міста. Вони захворіли на COVID-19 та померли від ускладнень майже одночасно в середині жовтня. Їхній син також захворів на коронавірус і перебував у лікарні. Хлопчик залишився сиротою, і його взяла під опіку рідна тітка Галина", – говориться в повідомленні ОПУ.

Для пришвидшення виплати матеріальної допомоги Антону ситуацію взяв під особистий контроль керівник ОПУ Андрій Єрмак. 30 жовтня на рахунки для хлопчика надійшли страхові виплати відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Переказано допомогу в розмірі 2 млн 364 тис. грн. Найближчим часом надійде 439 тис. грн одноразової страхової виплати згідно із Законом "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", наголосили в пресслужбі ОПУ.

З 2 листопада Антону Степченку призначено щомісячну страхову виплату в розмірі 16 тис. грн. Він як дитина-сирота має право на низку пільг, зокрема на щорічне безоплатне оздоровлення, забезпечення шкільною та спортивною формами, обідами на період навчання, безкоштовне відвідування кінотеатрів, музеїв, спортивних комплексів, на проїзд у міському громадському транспорті, вступ до закладів вищої освіти різних рівнів акредитації на пільгових умовах тощо.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні за добу, 3 листопада, від коронавірусної хвороби померли 199 людей. За даними Ради нацбезпеки та оборони, це рекордна кількість летальних випадків із початку епідемії COVID-19 у нашій країні. Минулий сумний рекорд був встановлений 30 жовтня, тоді померло 173 українця.

На Київщині в містечку Тараща від коронавірусу померло подружжя: 39-річна Галина та 51-річний Валентин Степченко. Сиротою залишився їх 13-річний син. Чоловік і дружина померли в один день. Про смерть батьків син дізнався тільки через тиждень.