В Україні хочуть посилити відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин

Марина Погорілко Суспільство 18:00, 16.07.2020

У середу, 15 липня, профільний комітет із питань правоохоронної діяльності практично одноголосно підтримав ініціативу щодо посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин.

Про це у своєму Facebook повідомив член фракції "Слуга народу" Павло Якименко, зазначивши, що депутати активно висловлювалися на підтримку і за результатами засідання підтримано рішення рекомендувати законопроєкт для прийняття за основу.

"Акцентую. Основна мета законопроєкту – визнання незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення кримінально караним діянням і посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин у цілому", – наголосив Якименко.

Він повідомив, що технічні моменти документа будуть доопрацьовані і висловив надію на те, що "вже в перші дні роботи після канікул, колеги-депутати підтримають-проголосують цей закон і він запрацює на місцях".

В Україні ініціювали законопроєкт про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин.
Facebook Павла Якименка
В Україні ініціювали законопроєкт про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин.
Facebook Павла Якименка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Житомирській області співробітниками СБУ було викрито незаконний видобуток піску в промислових масштабах.

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