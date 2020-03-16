В Україні хочуть посилити покарання за порушення карантину: чому це потрібно робити

В Україні пропонують посилити покарання за порушення правил карантину. Штраф може складати від 17 до 32 тисяч гривень. А також планують внести адміністративну відповідальність.

Однак це ще м'яке покарання порівняно з іншими країнами, де за порушення санітарних правил та обмежень передбачено навіть тюремний термін.

Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

За самовільний вихід – штраф

У МВС уже розробили пропозиції щодо посилення відповідальності за порушення правил карантину. У відомстві пропонують доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею "Порушення правил щодо карантину". Згідно з нею, людину можуть оштрафувати на суму від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів – це становить від 17 до 34 тисяч гривень.

"Адміністративна відповідальність може бути встановлена за самовільне залишення місця обсервації (карантину) людиною, яка може бути інфікована коронавірусом COVID-19", – пояснює заступник голови МВС Антон Геращенко.

Також планується підвищити і кримінальну відповідальність за порушення санітарних норм. Винним у навмисному поширенні захворювань загрожує штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів – від 17 до 51 тис. грн. Або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на такий же термін.

А якщо ці дії призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, то в такому випадку винному загрожує термін від 3 до 8 років позбавлення волі.

Якщо такі заходи можуть здатися комусь занадто суворими, то досить їх порівняти з заходами, які введені в інших країнах. Там за порушення карантину можуть навіть посадити до в'язниці.

ІЗРАЇЛЬ

Так, в Ізраїлі за порушення карантину, пов'язаного з коронавірусом, передбачені:

– штраф за порушення норм карантину і не виконання вимоги поліцейського розійтися (при зборі більше 10 осіб) – 5000 шекелів (1200 євро);

– за не повідомлення про домашній карантин або про своє повернення в Ізраїль із будь-якої країни – штраф 3000 шекелів (750 євро).

ІТАЛІЯ

– В Італії існує стаття 558 "Умисне тілесне ушкодження" Кримінального кодексу. Згідно з нею, кожен, хто заподіяв захворювання (усвідомлене зараження вірусом), карається позбавленням волі від 6 місяців до 3 років, і це за умови, якщо хвороба триває не довше 20 днів. Якщо ця хвороба загрожує життю людини, в такому випадку винного покарають позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Італія

В Італії також існує Указ прем'єр-міністра від 11.03.2020 який передбачає санкції для тих, хто не дотримується обмежувальних заходів, здійснив втечу з місць лікування або самолікування:

– Дії кожного, хто став причиною смерті людини, усвідомлюючи, що заражений покинув лікарню, своє житло або місце, де проходить карантин, – кваліфікуються як убивство і карається позбавленням волі на строк до 21 року в разі якщо, настає смерть після інфекції.

– Той, хто не дотримується заходів, вжитих владою з міркувань громадського порядку або гігієни, карається арештом до 3 місяців або штрафом 206 євро, але тільки в разі, якщо це не тягне за собою серйозних наслідків.

Також під ці правила можуть підпадати: опір силам поліції при спробі особи порушити зону обмежень;

Італія

умисні злочини проти здоров'я населення – епідемія або отруєння води і продуктів харчування – термін від 3 до 12 років;

за неправдиві дані в поясненнях мотивів необхідності пересування в зонах обмежень – санкція у вигляді позбавлення волі від 1 до 6 років

В Італії на час карантину закриті навчальні заклади, кінотеатри, театри, спортклуби. У разі порушення передбачено ув'язнення до 3 місяців і штраф від 260 євро.

СИНГАПУР

За порушення 14-денного карантину передбачено штраф у 10000 сінгапурських доларів (10 300 євро) і/або ув'язнення до 6 місяців.

КАЗАХСТАН

У Казахстані з 20 березня особи, які прибувають із країн із зареєстрованими випадками коронавірусу ділять на 3 категорії:

– в першу категорію потрапляють ті, хто прибув безпосередньо з КНР, Ірану, Італії, Гонконгу, Японії, Тайваню, Південної Кореї; їх поміщають на 14-денний карантин з ізоляцією в інфекційні стаціонари, після чого вони ще перебувають 10 діб під домашнім наглядом медичних працівників.

– у другу входять ті, хто прибув із країн, в яких зафіксовано понад 10 випадків зараження. Вони перебувають вдома в 14-денному карантині під наглядом медичних працівників. Після цього протягом 10 днів ситуацію з ними контролюють по телефону.

– в третю групу входять ті, хто прибув із країн, де зафіксовано менше 10 випадків зараження. З ними протягом 24 діб підтримують контакт по телефону.

У разі порушення режиму карантину передбачена адміністративна відповідальність та штраф від 5 МРП (25,25 євро).

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