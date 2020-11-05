В Україні хочуть посилити карантин: МОЗ запропонував ряд обмежень

Міністерство охорони здоров'я буде вимагати у Кабінету міністрів посилити карантин в Україні через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус.

Ряд обмежень, які пропонує ввести МОЗ, 5 листопада озвучив головний санітарний лікар Олег Ляшко під час щоденного брифінгу (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

обмежити роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

заборонити проведення всіх масових культурних заходів;

обмежити роботу торгово-розважальних центрів, дитячих кімнат, розважальних зон;

дозволити роботу виключно магазинів, в яких "люди можуть купити необхідні речі, і щоб це не впливало на економіку країни";

заборонити роботу суб'єктів господарювання, які не дотримуються протиепідемічних норм;

рекомендувати встановити окремий час для обслуговування людей віком старше 60 років з 10:00 до 12:00.

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