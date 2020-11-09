В Україні хочуть дозволити примусове оселення росіян

Кабмін запропонував Верховній Раді України дозволити примусове оселення у визначених місцях громадян держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України, які перебувають на території нашої країни.

Відповідний законопроєкт №4327 зареєстрований на сайті парламенту. Документ визначає повноваження та завдання державних органів щодо поводження з військовополоненими та інтернованими особами в особливий період відповідно до вимог Женевських конвенцій та додаткових протоколів до них.

"Під інтернованими особами слід розуміти осіб, яких піддано інтернуванню (примусовому оселенню у визначених місцях громадян держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України, що перебувають на території України, якщо це є абсолютно необхідним для забезпечення національної безпеки України)", – говориться у проєкті закону.

Згідно з документом, завдання із забезпечення збору, супроводження, охорони та утримання військовополонених покладатиметься на Генштаб Збройних сил України.

При цьому аналогічні повноваження щодо інтернованих осіб покладатимуться на центральні органи виконавчої влади, окремі правоохоронні органи, місцеві державні адміністрації.

Виявляти на території України громадян держави-агресора, які становлять загрозу національній безпеці нашої держави, та повідомляти про них Генштабу ЗСУ під час особливого періоду має СБУ. Зі свого боку, Генштаб повинен ухвалювати рішення щодо інтернування таких осіб з урахуванням реальних та потенційних воєнних загроз нацбезпеці.

Інтернована особа може оскаржити рішення у порядку, передбаченому законодавством. Рішення про скасування інтернування приймається негайно після закінчення бойових дій та прийняття указу президента про скасування воєнного стану або за відсутності причин, що стали підставою для інтернування.

Перевезення інтернованих та полонених осіб в особливий період має здійснювати акціонерне товариство "Укрзалізниця", говориться в законопроєкті.

Іноземці та особи без громадянства, яких було інтерновано, не будуть нести адмінвідповідальність за порушення встановленого строку перебування в Україні на час їхнього інтернування, уточнюється в проєкті документу.

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