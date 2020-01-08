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8 січня • оновлено в 20:02
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/ Суспільство

Главу СБУ засікли на одному із найдорожчих курортів світу

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Главу Служби безпеки України Івана Баканова в середу, 8 січня, засікли на відомому французькому гірськолижному курорті Куршевель.

Підтверджувальні фото опублікував у Twitter журналіст Михайло Ткач (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Глава СБУ Іван Баканов. Мерібель, Куршевель. 08.01.2020", – підписав він знімки, на яких керівник спецслужби спокійно сидить із телефоном і гуляє вулицями курорту.

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Баканов у Куршевелі

Баканов у Куршевелі

Facebook Михайла Ткача

Баканов у Куршевелі

Баканов у Куршевелі

Facebook Михайла Ткача

Баканов у Куршевелі

Баканов у Куршевелі

Facebook Михайла Ткача

Баканов у Куршевелі

Баканов у Куршевелі

Facebook Михайла Ткача

В українців фото викликали бурхливу реакцію. "Бідний, на Буковель грошей не вистачило", "Блаблакаром через попутку з Оману", "Нічого не змінюється", "Вербує резидентуру серед лижників-олігархів?", "Зараз наберу Зеленського з приводу цього чорта", "Глава СБУ, а конспірація на 0", "Кінець епохи бідності", "На спецзавдання?", "У країні хоч хтось є?" – написали в коментарях.

Баканова засікли на відпочинку в Куршевелі
Баканова засікли на відпочинку в Куршевелі
Баканова засікли на відпочинку в Куршевелі
Баканова засікли на відпочинку в Куршевелі
Баканова засікли на відпочинку в Куршевелі
Баканова засікли на відпочинку в Куршевелі
Баканова засікли на відпочинку в Куршевелі
Баканова засікли на відпочинку в Куршевелі
Баканова засікли на відпочинку в Куршевелі
Баканова засікли на відпочинку в Куршевелі
Баканова засікли на відпочинку в Куршевелі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на відпочинку на курорті Буковель у Карпатах засвітився президент Володимир Зеленський. Пізніше його засікли ще і в Омані.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Іван Баканов
Місце
Франція
Тег
Служба безпеки України
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Коментарі
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Hecke Josef
Hecke Josef
"из грязи-в князи",новая "ылита",йоптиль-моптиль.тьфу..
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Стесняюсь спросить, а кто же у вас отражает российскую ахрессию?
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Ukraine The
Ukraine The
Он тоже был там с рабочим визитом.
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