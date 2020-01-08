Главу СБУ засікли на одному із найдорожчих курортів світу

Главу Служби безпеки України Івана Баканова в середу, 8 січня, засікли на відомому французькому гірськолижному курорті Куршевель.

Підтверджувальні фото опублікував у Twitter журналіст Михайло Ткач (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Глава СБУ Іван Баканов. Мерібель, Куршевель. 08.01.2020", – підписав він знімки, на яких керівник спецслужби спокійно сидить із телефоном і гуляє вулицями курорту.

Баканов у Куршевелі Facebook Михайла Ткача

Баканов у Куршевелі Facebook Михайла Ткача

Баканов у Куршевелі Facebook Михайла Ткача

Баканов у Куршевелі Facebook Михайла Ткача

В українців фото викликали бурхливу реакцію. "Бідний, на Буковель грошей не вистачило", "Блаблакаром через попутку з Оману", "Нічого не змінюється", "Вербує резидентуру серед лижників-олігархів?", "Зараз наберу Зеленського з приводу цього чорта", "Глава СБУ, а конспірація на 0", "Кінець епохи бідності", "На спецзавдання?", "У країні хоч хтось є?" – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на відпочинку на курорті Буковель у Карпатах засвітився президент Володимир Зеленський. Пізніше його засікли ще і в Омані.

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