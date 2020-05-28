В Україні запустять відеофіксацію порушень ПДР: всі нюанси та інструкція від МВС

В Україні з 1 червня планують запустити систему автоматичної фото- й відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Щоб докладніше пояснити водіям принцип її роботи, у Києві 28 травня влаштували брифінг за участі заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Геращенка, з 00:01 першого дня цього літа в країні запрацюють перші 50 відповідних відеокамер. Вони вже встановлені в місті Києві та на автомагістралях Київської області, зокрема в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

В Україні з 1 червня мають запустити фото- й відеофіксацію порушень ПДР

"У подальшому відеокамери поступово будуть встановлюватись і по всій Україні. На автомагістралях це відбуватиметься за рахунок держави, у містах та ОТГ – місцевих бюджетів. Місця встановлення камер будуть погоджуватися із Департаментом патрульної поліції", – сказав заступник міністра внутрішніх справ.

На сьогодні фіксуватиметься тільки перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів. Однак, додав Геращенко, поступово 2020 року система фіксуватиме й інші порушення ПДР. Йдеться про:

проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху;

порушення правил зупинки й стоянки;

порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками;

виїзд на смугу зустрічного руху.

Камери зніматимуть порушення в реальному часі. Водії зможуть отримати докази й протоколи поштою. Перевірити справжність листа можна за допомогою металевої стрічки збоку і через QR-код смартфоном. А дізнатися про наявність порушення – в особистому кабінеті водія, на сайті Міністерства внутрішніх справ або надалі в додатку "Дія".

mvs.gov.ua

"Завдання автоматичної фіксації порушень ПДР – це суттєве зменшення загибелі та травмування українців на дорогах. Поїздка із дому на роботу й назад не повинна закінчуватися травмами чи загибеллю", – наголосив заступник глави МВС.

Він нагадав, що за часів Незалежності, з 1991 року, на автошляхах України загинуло 175 216 осіб. І приблизно до 40% смертельних ДТП призвело саме перевищенням швидкості. Тож введенням системи автофіксації порушень за допомогою фото- й відеофіксації держава ставить за мету знизити загибель людей на дорогах України вдвічі за найближчі п’ять років.

"Насамперед за рахунок покращення дорожньої інфраструктури, нової якості навчання нових водій та контролю за складанням іспитів, так і за рахунок використання найновіших технологій контролю за безпекою дорожнього руху", – підкреслив Геращенко.

Про особливості притягнення до відповідальності за фактом автофіксації порушень ПДР докладніше роз’яснили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Яке порушення фіксуватиметься?

поки тільки перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.

Що є фактом порушення:

перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год (+2 км/год – додатковий бонус на похибку вимірювального приладу "Каскад", узагалі ДСТУ дозволено похибку для такої категорії приладів до ±3 км/год).

Який розмір штрафу:

255 грн – у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/год, але не більше 50 км/год;

510 грн – під час перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год.

Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

mvs.gov.ua

Кого можуть притягнути до відповідальності:

особу, на якій зареєстрований ТЗ, або належного користувача, зазначеного власником в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів (послуга доступна в онлайн-сервісі "Електронний кабінет водія");

керівника юридичної особи, або визначену ним відповідальну службову особу;

особу, яка ввезла авто на територію України (і громадянин України, й іноземець чи особа без громадянства).

Як дізнатися про факт фіксації порушення:

за допомогою СМС-повідомлення або електронної пошти, якщо подано відповідну заяву в МВС;

на офіційних веб-сайтах МВС або Нацполіції в мережі Інтернет;

від листоноші, який доставляє постанову за місцем реєстрації правопорушника;

від представників органів Державної прикордонної служби України, які вручають постанову при перетині кордону – іноземцям та особам без громадянства, які ввозили транспортний засіб на територію України, зареєстрований за її межами.

За даними пресслужби Державного агентства інфраструктурних проєктів, нині на дорогах Київської області вже встановлено 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ), ще 20 камер – у самій столиці. Водночас наголошується, що до 1 червня п'ять КАФів з'явиться у Львівській області, тоді як до кінця 2020-го планують придбати ще 220 комплексів автоматичної фіксації.

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