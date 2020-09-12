В Україні готують перегляд карантинних обмежень у "червоних" зонах

Міністерство охорони здоров'я України має намір внести зміни до переліку обмежень, які діють для "червоної" і "помаранчевої" зон карантину.

Як заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" глава МОЗ Максим Степанов, спільно з мерами міст буде переглянута можливість змінити частину заборон "червоної" зони, з огляду на ситуацію на місцях (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

При цьому він нагадав, що українці повинні дотримуватися всіх протиепідемічних вимог "червоної" і "помаранчевої" зон.

Міністр наголосив на важливості дотримання регіонами карантину, "щоб система працювала, і ми могли вчасно надавати медичну допомогу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зараз в Україні діють такі обмеження:

"зелена" зона – носіння масок у громадських місцях, проведення масових заходів не більш ніж 1 особи на 5 кв. м, заповненість залів у кінотеатрах і театрах не більш ніж 50%, перевезення пасажирів у громадському транспорті за кількістю місць для сидіння;

"жовта" – обмеження "зеленої" зони + додаткові: заборона відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку, окрім тих, які надають "кризові" послуги;

"помаранчева" – обмеження двох попередніх зон + нові: заборонено роботу хостелів, турбаз тощо (окрім готелів), розважальних закладів, ресторанів у нічний час, планові госпіталізації до лікарень, роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, приймання нових змін у дитячі табори, діють обмеження для масових заходів – 1 людина на 20 кв. м.

"червона" – обмеження попередніх зон + нові: заборона роботи громадського транспорту, відвідування шкіл, університетів тощо, діяльності торгових розважальних центрів, кафе і ресторанів.