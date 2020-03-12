Ще одного українця госпіталізували з підозрою на коронавірус

В Україні госпіталізували ще одну людину з підозрою на коронавірус COVID-19.

Як розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу щодо ситуації з протидією коронавірусу, чоловік прибув в Україну з Польщі. За його словами, медики вже відібрали зразки на дослідження.

"Це людина похилого віку, група ризику. Це нова підозра, яка є, найбільш свіжа... і найбільш ймовірно, що це буде випадок коронавірусної хвороби", – заявив Ляшко.

kp.ua

Нагадаємо, що у ВООЗ офіційно оголосили, що спалах нового коронавірусу у світі є пандемією. Водночас по всій території України запровадили карантин, а президент США Дональд Трамп оголосив 30-денну заборону на в'їзд в країну людей із Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівцях госпіталізували вже п'ятьох людей з підозрою на коронавірус COVID-19. Протягом дня 10 березня в лікарню забрали ще трьох осіб.

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