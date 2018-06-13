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Скандал з продажем дитини в Україні: горе-мати зробила зізнання

2.7тЧитати новину російською

Затримана за спробу продажу новонародженої дочки жителька Черкаської області Ольга Кравченко хотіла на виручені гроші купити велосипед і зробити ремонт в будинку.

Про це жінка, яка була готова розлучитися з немовлям за 140 тисяч гривень, зізналася на засіданні суду, передає ТСН.

Горе-матір, для якої новонароджена дочка стала вже третьою дитиною, заявила, що шкодує про свій вчинок і попросила відпустити її додому.

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В ході суду з'ясувалося, що батько двох старших дітей жінки відбув покарання у в'язниці за ненавмисне вбивство, а її рідний брат, який живе в одному будинку з племінницями, має психічні розлади.

В результаті Ользі присудили домашній арешт без зобов'язання носіння електронного браслета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Знайомі Ольги знали про її намір продати дитину.

Місце
УкраїнаЧеркаси
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