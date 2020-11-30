В Україні немає кому виготовляти боєприпаси – "Укроборонпром"

В Україні на сьогодні не залишилося повного циклу виробництва боєприпасів – галузь треба створювати із самого початку.

Про це заявив голова оборонного держконцерну "Укроборонпром" Ігор Фоменко в інтерв'ю РБК-Україна 30 листопада. Проєктів із виробництва боєприпасів малого калібру в межах підприємств концерну також немає.

За словами Фоменка, наразі Україна купує все, "починаючи від дрібних до великих калібрів". Також військові використовують складські залишки, проте серед них є й такі, у яких термін експлуатації закінчується.

"Вони іноді втрачають свої характеристики за час перебування на складах", – пояснив голова "Укрборонпрому".

Також він додав, що жоден вітчизняний завод не спроможний організувати повний цикл виробництва боєприпасів у найближчі пару років.

Проте, за словами Фоменка, все, що можуть виробляти в Україні, треба робити.

"Адже у нас високий і виробничий, і науково-технічний потенціал. Наприклад, конструкторське бюро "Луч", – зазначив він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що за підсумком розслідування авіакатастрофи АН-26 із курсантами в Чугуєві не було знайдено жодних порушень під час ремонту літака. Також, за словами голови "Укроборонпрому" Фоменка, двигун літака ремонтувала "Мотор Січ", яка не входить у периметр державного концерну.